Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 9,52 7,94 19,90 Çemaş Döküm 2,79 2,40 16,25 Gözde Girişim 5,22 4,77 9,43 Global Yat. Holding 4,08 3,91 4,35 Koza Altın 43,90 42,20 4,03 Göltaş Çimento 65,65 63,25 3,79 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,23 17,66 3,23 Coca Cola İçecek 37,02 35,88 3,18 Park Elek.Madencilik 4,26 4,14 2,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Vestel 11,96 11,67 2,49 GSD Holding 0,96 0,94 2,13 Tekfen Holding 17,40 17,05 2,05 Eczacıbaşı İlaç 4,41 4,33 1,85 ICBC Turkey Bank 4,97 4,88 1,84 İş GMYO 1,30 1,28 1,56 Anel Elektrik 3,25 3,20 1,56 İpek Doğal Enerji 5,33 5,25 1,52 Sinpaş GMYO 0,74 0,73 1,37 Karsan Otomotiv 2,30 2,27 1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)