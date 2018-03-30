Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|4,14
|3,96
|4,55
|Koza Altın
|42,20
|40,66
|3,79
|Alarko Holding
|6,75
|6,53
|3,37
|Anel Elektrik
|3,20
|3,12
|2,56
|Doğan Holding
|1,36
|1,33
|2,26
|Tofaş Oto. Fab.
|27,04
|26,50
|2,04
|İhlas Holding
|0,51
|0,50
|2,00
|Kordsa Global
|8,04
|7,89
|1,90
|Yataş
|35,00
|34,36
|1,86
|Enka İnşaat
|5,51
|5,41
|1,85
|Bizim Mağazaları
|7,87
|7,74
|1,68
|Ford Otosan
|62,30
|61,35
|1,55
|Borusan Mannesmann
|12,36
|12,19
|1,39
|Sinpaş GMYO
|0,73
|0,72
|1,39
|T.S.K.B.
|1,54
|1,52
|1,32
|Koza Madencilik
|6,28
|6,20
|1,29
|Aksa Enerji
|4,47
|4,42
|1,13
|Ülker Bisküvi
|22,20
|21,96
|1,09
|GSD Holding
|0,94
|0,93
|1,08
|Gözde Girişim
|4,77
|4,72
|1,06