Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 4,14 3,96 4,55 Koza Altın 42,20 40,66 3,79 Alarko Holding 6,75 6,53 3,37 Anel Elektrik 3,20 3,12 2,56 Doğan Holding 1,36 1,33 2,26 Tofaş Oto. Fab. 27,04 26,50 2,04 İhlas Holding 0,51 0,50 2,00 Kordsa Global 8,04 7,89 1,90 Yataş 35,00 34,36 1,86 Enka İnşaat 5,51 5,41 1,85 Bizim Mağazaları 7,87 7,74 1,68 Ford Otosan 62,30 61,35 1,55 Borusan Mannesmann 12,36 12,19 1,39 Sinpaş GMYO 0,73 0,72 1,39 T.S.K.B. 1,54 1,52 1,32 Koza Madencilik 6,28 6,20 1,29 Aksa Enerji 4,47 4,42 1,13 Ülker Bisküvi 22,20 21,96 1,09 GSD Holding 0,94 0,93 1,08 Gözde Girişim 4,77 4,72 1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)