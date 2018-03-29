Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,39 2,17 10,14
Türk Hava Yolları...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,39
|2,17
|10,14
|Türk Hava Yolları
|19,41
|18,58
|4,47
|Şişe Cam
|5,17
|4,97
|4,02
|Kardemir (D)
|3,98
|3,83
|3,92
|Pegasus
|35,78
|34,50
|3,71
|Aygaz
|14,58
|14,12
|3,28
|İhlas Gayrimenkul
|1,79
|1,74
|2,87
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,10
|52,70
|2,66
|İş Bankası (C)
|7,13
|6,95
|2,59
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,00
|18,55
|2,43
|İş GMYO
|1,29
|1,26
|2,38
|Koç Holding
|16,28
|15,91
|2,33
|Çemtaş
|4,55
|4,45
|2,25
|Tüpraş
|109,90
|107,50
|2,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,60
|4,50
|2,22
|Anadolu Efes
|27,08
|26,50
|2,19
|Coca Cola İçecek
|36,04
|35,28
|2,15
|Ak Enerji
|0,96
|0,94
|2,13
|Fenerbahçe Futbol
|33,80
|33,10
|2,11
|Kordsa Global
|7,89
|7,73
|2,07