Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,39 2,17 10,14 Türk Hava Yolları 19,41 18,58 4,47 Şişe Cam 5,17 4,97 4,02 Kardemir (D) 3,98 3,83 3,92 Pegasus 35,78 34,50 3,71 Aygaz 14,58 14,12 3,28 İhlas Gayrimenkul 1,79 1,74 2,87 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 54,10 52,70 2,66 İş Bankası (C) 7,13 6,95 2,59 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,00 18,55 2,43 İş GMYO 1,29 1,26 2,38 Koç Holding 16,28 15,91 2,33 Çemtaş 4,55 4,45 2,25 Tüpraş 109,90 107,50 2,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,60 4,50 2,22 Anadolu Efes 27,08 26,50 2,19 Coca Cola İçecek 36,04 35,28 2,15 Ak Enerji 0,96 0,94 2,13 Fenerbahçe Futbol 33,80 33,10 2,11 Kordsa Global 7,89 7,73 2,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)