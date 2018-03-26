Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,40 1,24 12,90
Karsan Otomotiv 2,46 2,25 9,33...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,40
|1,24
|12,90
|Karsan Otomotiv
|2,46
|2,25
|9,33
|GSD Holding
|0,97
|0,89
|8,99
|Deva Holding
|4,87
|4,57
|6,56
|Sasa Polyester
|15,85
|14,90
|6,38
|Doğuş Otomotiv
|8,28
|7,87
|5,21
|Ege Endüstri
|399,20
|380,80
|4,83
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,35
|50,30
|4,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,65
|4,49
|3,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,48
|8,19
|3,54
|Vestel
|12,23
|11,82
|3,47
|Aygaz
|16,00
|15,59
|2,63
|Şekerbank
|1,68
|1,64
|2,44
|Koza Altın
|41,70
|40,78
|2,26
|Yataş
|37,00
|36,20
|2,21
|Ak Enerji
|0,96
|0,94
|2,13
|Arçelik
|18,22
|17,87
|1,98
|Netaş Telekom.
|15,06
|14,78
|1,89
|Türk Hava Yolları
|19,21
|18,87
|1,80
|Ford Otosan
|62,30
|61,20
|1,80