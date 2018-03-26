Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,40 1,24 12,90 Karsan Otomotiv 2,46 2,25 9,33 GSD Holding 0,97 0,89 8,99 Deva Holding 4,87 4,57 6,56 Sasa Polyester 15,85 14,90 6,38 Doğuş Otomotiv 8,28 7,87 5,21 Ege Endüstri 399,20 380,80 4,83 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,35 50,30 4,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,65 4,49 3,56 Tümosan Motor ve Traktör 8,48 8,19 3,54 Vestel 12,23 11,82 3,47 Aygaz 16,00 15,59 2,63 Şekerbank 1,68 1,64 2,44 Koza Altın 41,70 40,78 2,26 Yataş 37,00 36,20 2,21 Ak Enerji 0,96 0,94 2,13 Arçelik 18,22 17,87 1,98 Netaş Telekom. 15,06 14,78 1,89 Türk Hava Yolları 19,21 18,87 1,80 Ford Otosan 62,30 61,20 1,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)