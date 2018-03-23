Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,24 1,04 19,23 Hürriyet Gzt. 1,70 1,47 15,65 Sasa Polyester 14,90 14,15 5,30 Galatasaray Sportif 2,39 2,30 3,91 Karsan Otomotiv 2,25 2,17 3,69 Vestel 11,82 11,41 3,59 Tüpraş 123,70 119,90 3,17 Aksa Enerji 4,57 4,43 3,16 Aksa 17,16 16,68 2,88 Deva Holding 4,57 4,45 2,70 Soda Sanayii 5,35 5,22 2,49 Vakıf GMYO 2,74 2,68 2,24 Koza Altın 40,78 39,90 2,21 Park Elek.Madencilik 4,04 3,96 2,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,39 3,33 1,80 Afyon Çimento 7,47 7,36 1,49 Şişe Cam 5,18 5,11 1,37 Global Yat. Holding 3,99 3,94 1,27 GSD Holding 0,89 0,88 1,14 Metro Holding 1,01 1,00 1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)