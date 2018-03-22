Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,04 0,87 19,54
Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,04
|0,87
|19,54
|Hürriyet Gzt.
|1,47
|1,23
|19,51
|Şekerbank
|1,68
|1,57
|7,01
|Galatasaray Sportif
|2,30
|2,19
|5,02
|Vestel
|11,41
|10,93
|4,39
|Yataş
|36,50
|35,48
|2,87
|Otokar
|117,00
|114,08
|2,56
|Deva Holding
|4,45
|4,36
|2,06
|TAV Havalimanları
|25,30
|24,80
|2,02
|Koza Altın
|39,90
|39,12
|1,99
|Brisa
|7,17
|7,03
|1,99
|Sasa Polyester
|14,15
|13,95
|1,43
|Tüpraş
|119,90
|118,30
|1,35
|Vakıf GMYO
|2,68
|2,65
|1,13
|Afyon Çimento
|7,36
|7,28
|1,10
|Ak Enerji
|0,95
|0,94
|1,06
|Park Elek.Madencilik
|3,96
|3,92
|1,02
|Aksa
|16,68
|16,52
|0,97
|Tofaş Oto. Fab.
|27,34
|27,12
|0,81
|Aygaz
|15,52
|15,40
|0,78