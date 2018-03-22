Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,04 0,87 19,54 Hürriyet Gzt. 1,47 1,23 19,51 Şekerbank 1,68 1,57 7,01 Galatasaray Sportif 2,30 2,19 5,02 Vestel 11,41 10,93 4,39 Yataş 36,50 35,48 2,87 Otokar 117,00 114,08 2,56 Deva Holding 4,45 4,36 2,06 TAV Havalimanları 25,30 24,80 2,02 Koza Altın 39,90 39,12 1,99 Brisa 7,17 7,03 1,99 Sasa Polyester 14,15 13,95 1,43 Tüpraş 119,90 118,30 1,35 Vakıf GMYO 2,68 2,65 1,13 Afyon Çimento 7,36 7,28 1,10 Ak Enerji 0,95 0,94 1,06 Park Elek.Madencilik 3,96 3,92 1,02 Aksa 16,68 16,52 0,97 Tofaş Oto. Fab. 27,34 27,12 0,81 Aygaz 15,52 15,40 0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)