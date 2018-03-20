Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,81 4,49 7,13
Türk Hava Yolları 18,86...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|4,49
|7,13
|Türk Hava Yolları
|18,86
|17,88
|5,48
|Koza Madencilik
|6,59
|6,28
|4,94
|GSD Holding
|0,90
|0,86
|4,65
|Koza Altın
|39,94
|38,42
|3,96
|İpek Doğal Enerji
|5,30
|5,14
|3,11
|Ülker Bisküvi
|22,56
|21,96
|2,73
|Net Holding
|2,38
|2,32
|2,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,40
|2,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,61
|4,51
|2,22
|Vakıflar Bankası
|6,77
|6,63
|2,11
|Sasa Polyester
|12,76
|12,50
|2,08
|Borusan Mannesmann
|12,30
|12,06
|1,99
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|51,30
|50,30
|1,99
|Hürriyet Gzt.
|1,03
|1,01
|1,98
|Akbank
|10,05
|9,86
|1,93
|Pegasus
|36,10
|35,42
|1,92
|Ereğli Demir Çelik
|10,95
|10,76
|1,77
|Turcas Petrol
|2,52
|2,48
|1,61
|Şişe Cam
|5,12
|5,04
|1,59