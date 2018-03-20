Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,81 4,49 7,13 Türk Hava Yolları 18,86 17,88 5,48 Koza Madencilik 6,59 6,28 4,94 GSD Holding 0,90 0,86 4,65 Koza Altın 39,94 38,42 3,96 İpek Doğal Enerji 5,30 5,14 3,11 Ülker Bisküvi 22,56 21,96 2,73 Net Holding 2,38 2,32 2,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,40 2,50 Yapı ve Kredi Bank. 4,61 4,51 2,22 Vakıflar Bankası 6,77 6,63 2,11 Sasa Polyester 12,76 12,50 2,08 Borusan Mannesmann 12,30 12,06 1,99 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 51,30 50,30 1,99 Hürriyet Gzt. 1,03 1,01 1,98 Akbank 10,05 9,86 1,93 Pegasus 36,10 35,42 1,92 Ereğli Demir Çelik 10,95 10,76 1,77 Turcas Petrol 2,52 2,48 1,61 Şişe Cam 5,12 5,04 1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.