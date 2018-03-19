Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 12,50 11,83 5,66
Aksa 16,65 15,93 4,52 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|12,50
|11,83
|5,66
|Aksa
|16,65
|15,93
|4,52
|Tat Gıda
|6,12
|5,88
|4,08
|İhlas Gayrimenkul
|1,84
|1,77
|3,95
|Bera Holding
|3,05
|2,96
|3,04
|GSD Holding
|0,86
|0,84
|2,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,31
|8,13
|2,21
|İhlas Holding
|0,49
|0,48
|2,08
|Vestel
|10,57
|10,36
|2,03
|Otokar
|116,10
|114,20
|1,66
|Türk Traktör
|77,10
|75,90
|1,58
|Enka İnşaat
|5,45
|5,38
|1,30
|Aygaz
|15,16
|14,97
|1,27
|ICBC Turkey Bank
|4,49
|4,44
|1,13
|Galatasaray Sportif
|2,00
|1,98
|1,01
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|1,00
|1,00
|Metro Holding
|1,01
|1,00
|1,00
|Soda Sanayii
|5,11
|5,08
|0,59
|Tekfen Holding
|17,60
|17,50
|0,57
|Kardemir (D)
|4,18
|4,16
|0,48