Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 12,50 11,83 5,66 Aksa 16,65 15,93 4,52 Tat Gıda 6,12 5,88 4,08 İhlas Gayrimenkul 1,84 1,77 3,95 Bera Holding 3,05 2,96 3,04 GSD Holding 0,86 0,84 2,38 Tümosan Motor ve Traktör 8,31 8,13 2,21 İhlas Holding 0,49 0,48 2,08 Vestel 10,57 10,36 2,03 Otokar 116,10 114,20 1,66 Türk Traktör 77,10 75,90 1,58 Enka İnşaat 5,45 5,38 1,30 Aygaz 15,16 14,97 1,27 ICBC Turkey Bank 4,49 4,44 1,13 Galatasaray Sportif 2,00 1,98 1,01 Hürriyet Gzt. 1,01 1,00 1,00 Metro Holding 1,01 1,00 1,00 Soda Sanayii 5,11 5,08 0,59 Tekfen Holding 17,60 17,50 0,57 Kardemir (D) 4,18 4,16 0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)