Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 4,09 3,94 3,81 Turcas Petrol 2,59 2,50 3,60 Bera Holding 2,73 2,64 3,41 Koza Madencilik 6,47 6,30 2,70 Ege Endüstri 379,50 369,80 2,62 Galatasaray Sportif 2,00 1,95 2,56 GSD Holding 0,84 0,82 2,44 Zorlu Enerji 2,11 2,06 2,43 Koza Altın 38,90 38,00 2,37 Petkim 8,16 7,98 2,26 Ülker Bisküvi 22,22 21,80 1,93 Trakya Cam 4,94 4,86 1,65 Soda Sanayii 5,14 5,06 1,58 Fenerbahçe Futbol 34,98 34,46 1,51 Ereğli Demir Çelik 11,06 10,90 1,47 Beşiktaş Futbol Yat. 3,93 3,88 1,29 Çemtaş 4,90 4,84 1,24 Turkcell 15,56 15,38 1,17 Tümosan Motor ve Traktör 8,08 7,99 1,13 Anadolu Cam 3,67 3,64 0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)