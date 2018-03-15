Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 4,09 3,94 3,81
Turcas Petrol 2,59 2,50 3,60 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|4,09
|3,94
|3,81
|Turcas Petrol
|2,59
|2,50
|3,60
|Bera Holding
|2,73
|2,64
|3,41
|Koza Madencilik
|6,47
|6,30
|2,70
|Ege Endüstri
|379,50
|369,80
|2,62
|Galatasaray Sportif
|2,00
|1,95
|2,56
|GSD Holding
|0,84
|0,82
|2,44
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,06
|2,43
|Koza Altın
|38,90
|38,00
|2,37
|Petkim
|8,16
|7,98
|2,26
|Ülker Bisküvi
|22,22
|21,80
|1,93
|Trakya Cam
|4,94
|4,86
|1,65
|Soda Sanayii
|5,14
|5,06
|1,58
|Fenerbahçe Futbol
|34,98
|34,46
|1,51
|Ereğli Demir Çelik
|11,06
|10,90
|1,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,93
|3,88
|1,29
|Çemtaş
|4,90
|4,84
|1,24
|Turkcell
|15,56
|15,38
|1,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,08
|7,99
|1,13
|Anadolu Cam
|3,67
|3,64
|0,82