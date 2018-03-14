Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 38,00 36,00 5,56 Deva Holding 4,66 4,46 4,48 Koza Madencilik 6,30 6,08 3,62 Park Elek.Madencilik 4,08 3,94 3,55 Turkcell 15,38 14,94 2,95 Galatasaray Sportif 1,95 1,90 2,63 İpek Doğal Enerji 5,23 5,10 2,55 Vestel 10,06 9,83 2,34 Bizim Mağazaları 8,81 8,62 2,20 Enerjisa Enerji 7,13 6,98 2,15 İhlas Holding 0,49 0,48 2,08 Pegasus 37,34 36,58 2,08 Türk Hava Yolları 18,35 18,00 1,94 Banvit 17,95 17,64 1,76 İhlas Gayrimenkul 1,80 1,77 1,69 Global Yat. Holding 4,22 4,16 1,44 Turcas Petrol 2,50 2,47 1,21 Odaş Elektrik 7,28 7,20 1,11 Fenerbahçe Futbol 34,46 34,14 0,94 Kordsa Global 8,00 7,94 0,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)