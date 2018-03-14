Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 38,00 36,00 5,56
Deva Holding 4,66 4,46 4,48 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Altın
|38,00
|36,00
|5,56
|Deva Holding
|4,66
|4,46
|4,48
|Koza Madencilik
|6,30
|6,08
|3,62
|Park Elek.Madencilik
|4,08
|3,94
|3,55
|Turkcell
|15,38
|14,94
|2,95
|Galatasaray Sportif
|1,95
|1,90
|2,63
|İpek Doğal Enerji
|5,23
|5,10
|2,55
|Vestel
|10,06
|9,83
|2,34
|Bizim Mağazaları
|8,81
|8,62
|2,20
|Enerjisa Enerji
|7,13
|6,98
|2,15
|İhlas Holding
|0,49
|0,48
|2,08
|Pegasus
|37,34
|36,58
|2,08
|Türk Hava Yolları
|18,35
|18,00
|1,94
|Banvit
|17,95
|17,64
|1,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,80
|1,77
|1,69
|Global Yat. Holding
|4,22
|4,16
|1,44
|Turcas Petrol
|2,50
|2,47
|1,21
|Odaş Elektrik
|7,28
|7,20
|1,11
|Fenerbahçe Futbol
|34,46
|34,14
|0,94
|Kordsa Global
|8,00
|7,94
|0,76