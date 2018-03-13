Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 11,77 10,43 12,85
Karsan Otomotiv 2,15...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|11,77
|10,43
|12,85
|Karsan Otomotiv
|2,15
|2,07
|3,86
|Bera Holding
|2,63
|2,54
|3,54
|Pegasus
|36,58
|35,56
|2,87
|Erbosan
|83,00
|80,75
|2,79
|Şişe Cam
|5,20
|5,06
|2,77
|Alarko GMYO
|49,96
|48,68
|2,63
|Türk Hava Yolları
|18,00
|17,54
|2,62
|Gözde Girişim
|5,57
|5,43
|2,58
|Türk Telekom
|7,09
|6,92
|2,46
|Yataş
|35,70
|34,86
|2,41
|ICBC Turkey Bank
|4,37
|4,27
|2,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,93
|3,85
|2,08
|TAV Havalimanları
|24,86
|24,40
|1,89
|Kardemir (D)
|3,97
|3,90
|1,79
|ASELSAN
|31,42
|30,88
|1,75
|Ege Endüstri
|379,00
|373,00
|1,61
|Çemtaş
|4,89
|4,82
|1,45
|Ford Otosan
|63,90
|63,00
|1,43
|Trakya Cam
|4,86
|4,80
|1,25