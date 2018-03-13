Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 11,77 10,43 12,85 Karsan Otomotiv 2,15 2,07 3,86 Bera Holding 2,63 2,54 3,54 Pegasus 36,58 35,56 2,87 Erbosan 83,00 80,75 2,79 Şişe Cam 5,20 5,06 2,77 Alarko GMYO 49,96 48,68 2,63 Türk Hava Yolları 18,00 17,54 2,62 Gözde Girişim 5,57 5,43 2,58 Türk Telekom 7,09 6,92 2,46 Yataş 35,70 34,86 2,41 ICBC Turkey Bank 4,37 4,27 2,34 Beşiktaş Futbol Yat. 3,93 3,85 2,08 TAV Havalimanları 24,86 24,40 1,89 Kardemir (D) 3,97 3,90 1,79 ASELSAN 31,42 30,88 1,75 Ege Endüstri 379,00 373,00 1,61 Çemtaş 4,89 4,82 1,45 Ford Otosan 63,90 63,00 1,43 Trakya Cam 4,86 4,80 1,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)