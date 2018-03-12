Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,30 5,50 14,55 İpek Doğal Enerji 5,33 4,82 10,58 Bizim Mağazaları 8,76 8,33 5,16 Türk Hava Yolları 17,54 16,70 5,03 Deva Holding 4,53 4,34 4,38 Anel Elektrik 3,75 3,61 3,88 Zorlu Enerji 2,12 2,05 3,41 Kordsa Global 8,04 7,78 3,34 Yataş 34,86 33,74 3,32 Garanti Bankası 11,80 11,46 2,97 Kardemir (D) 3,90 3,79 2,90 Netaş Telekom. 15,63 15,19 2,90 Park Elek.Madencilik 3,96 3,85 2,86 Alarko Holding 6,85 6,66 2,85 Anadolu Cam 3,75 3,65 2,74 Göltaş Çimento 62,85 61,20 2,70 Yapı ve Kredi Bank. 4,84 4,72 2,54 Şekerbank 1,63 1,59 2,52 T.S.K.B. 1,67 1,63 2,45 Bagfaş 9,80 9,58 2,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)