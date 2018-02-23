Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 7,33 7,04 4,12
Anadolu Cam 3,17 3,06 3,59 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|7,33
|7,04
|4,12
|Anadolu Cam
|3,17
|3,06
|3,59
|Metro Holding
|0,91
|0,88
|3,41
|Türk Hava Yolları
|18,27
|17,69
|3,28
|Ereğli Demir Celik
|10,77
|10,43
|3,26
|Türk Telekom
|6,46
|6,28
|2,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,43
|8,20
|2,80
|Coca Cola İçecek
|34,60
|33,70
|2,67
|TSKB
|1,69
|1,65
|2,42
|Migros Ticaret
|24,36
|23,84
|2,18
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,71
|18,32
|2,13
|İhlas Holding
|0,48
|0,47
|2,13
|Alarko GMYO
|50,90
|50,15
|1,50
|Galatasaray Sportif
|6,10
|6,02
|1,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,83
|3,78
|1,32
|Doğan Holding
|0,79
|0,78
|1,28
|Yataş
|26,86
|26,52
|1,28
|Aksa Enerji
|4,76
|4,70
|1,28
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|4,12
|1,21
|İş Bankası (C)
|7,51
|7,42
|1,21