Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 7,33 7,04 4,12 Anadolu Cam 3,17 3,06 3,59 Metro Holding 0,91 0,88 3,41 Türk Hava Yolları 18,27 17,69 3,28 Ereğli Demir Celik 10,77 10,43 3,26 Türk Telekom 6,46 6,28 2,87 Tümosan Motor ve Traktör 8,43 8,20 2,80 Coca Cola İçecek 34,60 33,70 2,67 TSKB 1,69 1,65 2,42 Migros Ticaret 24,36 23,84 2,18 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,71 18,32 2,13 İhlas Holding 0,48 0,47 2,13 Alarko GMYO 50,90 50,15 1,50 Galatasaray Sportif 6,10 6,02 1,33 Beşiktaş Futbol Yat. 3,83 3,78 1,32 Doğan Holding 0,79 0,78 1,28 Yataş 26,86 26,52 1,28 Aksa Enerji 4,76 4,70 1,28 ICBC Turkey Bank 4,17 4,12 1,21 İş Bankası (C) 7,51 7,42 1,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)