Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 26,52 24,98 6,16
Tüpraş 118,40 113,40 4,41 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|26,52
|24,98
|6,16
|Tüpraş
|118,40
|113,40
|4,41
|Fenerbahçe Futbol
|37,88
|36,32
|4,30
|Enerjisa Enerji
|7,19
|6,94
|3,60
|Coca Cola İçecek
|33,70
|32,58
|3,44
|Aksa
|15,75
|15,31
|2,87
|Ford Otosan
|61,20
|59,50
|2,86
|Tat Gıda
|5,93
|5,77
|2,77
|Petkim
|8,04
|7,84
|2,55
|GSD Holding
|0,85
|0,83
|2,41
|Aygaz
|15,45
|15,10
|2,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,21
|3,14
|2,23
|Gübre Fabrik.
|4,60
|4,50
|2,22
|Emlak Konut GMYO
|2,56
|2,51
|1,99
|Ülker Bisküvi
|23,56
|23,14
|1,82
|Kardemir (D)
|3,39
|3,33
|1,80
|Şişe Cam
|4,85
|4,77
|1,68
|Anel Elektrik
|3,62
|3,57
|1,40
|Pegasus
|35,08
|34,60
|1,39
|Park Elek.Madencilik
|3,75
|3,70
|1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)