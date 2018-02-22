Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 26,52 24,98 6,16 Tüpraş 118,40 113,40 4,41 Fenerbahçe Futbol 37,88 36,32 4,30 Enerjisa Enerji 7,19 6,94 3,60 Coca Cola İçecek 33,70 32,58 3,44 Aksa 15,75 15,31 2,87 Ford Otosan 61,20 59,50 2,86 Tat Gıda 5,93 5,77 2,77 Petkim 8,04 7,84 2,55 GSD Holding 0,85 0,83 2,41 Aygaz 15,45 15,10 2,32 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,21 3,14 2,23 Gübre Fabrik. 4,60 4,50 2,22 Emlak Konut GMYO 2,56 2,51 1,99 Ülker Bisküvi 23,56 23,14 1,82 Kardemir (D) 3,39 3,33 1,80 Şişe Cam 4,85 4,77 1,68 Anel Elektrik 3,62 3,57 1,40 Pegasus 35,08 34,60 1,39 Park Elek.Madencilik 3,75 3,70 1,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)