Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 38,00 34,90 8,88 İpek Doğal Enerji 5,59 5,23 6,88 Metro Holding 1,00 0,95 5,26 Şekerbank 1,76 1,69 4,14 Park Elek.Madencilik 4,18 4,02 3,98 Erbosan 83,50 80,50 3,73 Gözde Girişim 5,61 5,48 2,37 Turkcell 15,16 14,82 2,29 Çemtaş 4,10 4,01 2,24 Koza Madencilik 6,69 6,56 1,98 İhlas Holding 0,52 0,51 1,96 Alcatel Lucent Teletaş 8,04 7,90 1,77 Hürriyet Gzt. 1,28 1,26 1,59 TAV Havalimanları 21,72 21,40 1,50 Gübre Fabrik. 4,11 4,05 1,48 Odaş Elektrik 5,88 5,80 1,38 Zorlu Enerji 1,54 1,52 1,32 Alkim Kimya 24,48 24,20 1,16 Bim Mağazalar 78,15 77,30 1,10 Netaş Telekom. 15,76 15,62 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)