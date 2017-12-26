Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Altın 38,00 34,90 8,88
İpek Doğal Enerji 5,59 5,23 6,88...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Altın
|38,00
|34,90
|8,88
|İpek Doğal Enerji
|5,59
|5,23
|6,88
|Metro Holding
|1,00
|0,95
|5,26
|Şekerbank
|1,76
|1,69
|4,14
|Park Elek.Madencilik
|4,18
|4,02
|3,98
|Erbosan
|83,50
|80,50
|3,73
|Gözde Girişim
|5,61
|5,48
|2,37
|Turkcell
|15,16
|14,82
|2,29
|Çemtaş
|4,10
|4,01
|2,24
|Koza Madencilik
|6,69
|6,56
|1,98
|İhlas Holding
|0,52
|0,51
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,04
|7,90
|1,77
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|1,26
|1,59
|TAV Havalimanları
|21,72
|21,40
|1,50
|Gübre Fabrik.
|4,11
|4,05
|1,48
|Odaş Elektrik
|5,88
|5,80
|1,38
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,52
|1,32
|Alkim Kimya
|24,48
|24,20
|1,16
|Bim Mağazalar
|78,15
|77,30
|1,10
|Netaş Telekom.
|15,76
|15,62
|0,90