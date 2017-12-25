Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 49,02 46,12 6,29 Kipa Ticaret 2,83 2,67 5,99 Karsan Otomotiv 1,59 1,51 5,30 Koza Altın 34,90 33,38 4,55 Global Yat. Holding 3,55 3,40 4,41 İpek Doğal Enerji 5,23 5,01 4,39 Sasa Polyester 11,86 11,38 4,22 Gözde Girişim 5,48 5,26 4,18 Anel Elektrik 3,71 3,58 3,63 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 55,65 53,75 3,53 Koza Madencilik 6,56 6,34 3,47 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,18 5,03 2,98 Migros Ticaret 26,76 26,00 2,92 Eczacıbaşı İlaç 4,51 4,40 2,50 Şişe Cam 4,58 4,48 2,23 Ak Enerji 0,92 0,90 2,22 Alcatel Lucent Teletaş 7,90 7,73 2,20 Metro Holding 0,95 0,93 2,15 Vakıflar Bankası 6,46 6,34 1,89 Deva Holding 4,36 4,28 1,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)