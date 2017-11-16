Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 10,64 10,05 5,87 Netaş Telekom. 18,41 17,42 5,68 Halk GMYO 0,98 0,95 3,16 Otokar 119,40 116,00 2,93 Anadolu Efes 23,10 22,56 2,39 Yapı ve Kredi Bank. 4,50 4,42 1,81 TAV Havalimanları 18,12 17,82 1,68 T.S.K.B. 1,42 1,40 1,43 Türk Telekom 5,84 5,76 1,39 Koç Holding 16,90 16,72 1,08 Tofaş Oto. Fab. 32,92 32,62 0,92 Deva Holding 4,60 4,56 0,88 Enka İnşaat 5,90 5,86 0,68 Petkim 6,41 6,37 0,63 Şişe Cam 4,46 4,44 0,45 Brisa 6,95 6,93 0,29 Ege Endüstri 299,00 298,30 0,23 Soda Sanayii 5,10 5,09 0,20 Sabancı Holding 11,02 11,00 0,18 Afyon Çimento 7,59 7,58 0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)