Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halkbank 10,64 10,05 5,87
Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halkbank
|10,64
|10,05
|5,87
|Netaş Telekom.
|18,41
|17,42
|5,68
|Halk GMYO
|0,98
|0,95
|3,16
|Otokar
|119,40
|116,00
|2,93
|Anadolu Efes
|23,10
|22,56
|2,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,50
|4,42
|1,81
|TAV Havalimanları
|18,12
|17,82
|1,68
|T.S.K.B.
|1,42
|1,40
|1,43
|Türk Telekom
|5,84
|5,76
|1,39
|Koç Holding
|16,90
|16,72
|1,08
|Tofaş Oto. Fab.
|32,92
|32,62
|0,92
|Deva Holding
|4,60
|4,56
|0,88
|Enka İnşaat
|5,90
|5,86
|0,68
|Petkim
|6,41
|6,37
|0,63
|Şişe Cam
|4,46
|4,44
|0,45
|Brisa
|6,95
|6,93
|0,29
|Ege Endüstri
|299,00
|298,30
|0,23
|Soda Sanayii
|5,10
|5,09
|0,20
|Sabancı Holding
|11,02
|11,00
|0,18
|Afyon Çimento
|7,59
|7,58
|0,13