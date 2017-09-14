Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,75 5,30 8,49 Galatasaray Sportif 8,64 8,19 5,49 Koza Madencilik 7,67 7,44 3,09 Türk Traktör 88,70 86,60 2,42 Ereğli Demir Celik 7,98 7,81 2,18 Yataş 18,36 17,97 2,17 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,00 50,90 2,16 Soda Sanayii 5,44 5,33 2,06 Sabancı Holding 10,90 10,68 2,06 Odaş Elektrik 6,15 6,03 1,99 Alarko GMYO 43,70 42,90 1,86 Net Turizm 2,22 2,19 1,37 Akbank 10,20 10,08 1,19 GSD Holding 0,87 0,86 1,16 Garanti Bankası 10,55 10,43 1,15 Beşiktaş Futbol Yat. 4,79 4,74 1,05 Vakıflar Bankası 6,76 6,69 1,05 Trabzonspor Sportif 2,99 2,96 1,01 Tat Gıda 6,06 6,00 1,00 Brisa 7,50 7,43 0,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)