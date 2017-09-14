Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 5,75 5,30 8,49
Galatasaray Sportif 8,64 8,19...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|5,30
|8,49
|Galatasaray Sportif
|8,64
|8,19
|5,49
|Koza Madencilik
|7,67
|7,44
|3,09
|Türk Traktör
|88,70
|86,60
|2,42
|Ereğli Demir Celik
|7,98
|7,81
|2,18
|Yataş
|18,36
|17,97
|2,17
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,00
|50,90
|2,16
|Soda Sanayii
|5,44
|5,33
|2,06
|Sabancı Holding
|10,90
|10,68
|2,06
|Odaş Elektrik
|6,15
|6,03
|1,99
|Alarko GMYO
|43,70
|42,90
|1,86
|Net Turizm
|2,22
|2,19
|1,37
|Akbank
|10,20
|10,08
|1,19
|GSD Holding
|0,87
|0,86
|1,16
|Garanti Bankası
|10,55
|10,43
|1,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,79
|4,74
|1,05
|Vakıflar Bankası
|6,76
|6,69
|1,05
|Trabzonspor Sportif
|2,99
|2,96
|1,01
|Tat Gıda
|6,06
|6,00
|1,00
|Brisa
|7,50
|7,43
|0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)