Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 7,90 7,54 4,77
Carrefoursa 7,36 7,04 4,55 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|7,90
|7,54
|4,77
|Carrefoursa
|7,36
|7,04
|4,55
|Doğan Holding
|1,07
|1,04
|2,88
|Türk Hava Yolları
|10,47
|10,23
|2,35
|Gübre Fabrik.
|5,19
|5,09
|1,96
|Karsan Otomotiv
|1,60
|1,57
|1,91
|Odaş Elektrik
|5,83
|5,74
|1,57
|Turkcell
|13,38
|13,19
|1,44
|Anadolu Cam
|2,20
|2,17
|1,38
|Alkim Kimya
|24,20
|23,92
|1,17
|Göltaş Çimento
|82,80
|81,85
|1,16
|Turcas Petrol
|2,78
|2,75
|1,09
|Emlak Konut GMYO
|2,88
|2,85
|1,05
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,83
|8,74
|1,03
|Tat Gıda
|5,90
|5,84
|1,03
|Vakıf GMYO
|3,11
|3,08
|0,97
|Aygaz
|16,39
|16,25
|0,86
|Torunlar GMYO
|6,23
|6,18
|0,81
|Afyon Çimento
|8,82
|8,75
|0,80
|Kordsa Global
|7,57
|7,52
|0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)