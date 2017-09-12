Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 7,90 7,54 4,77 Carrefoursa 7,36 7,04 4,55 Doğan Holding 1,07 1,04 2,88 Türk Hava Yolları 10,47 10,23 2,35 Gübre Fabrik. 5,19 5,09 1,96 Karsan Otomotiv 1,60 1,57 1,91 Odaş Elektrik 5,83 5,74 1,57 Turkcell 13,38 13,19 1,44 Anadolu Cam 2,20 2,17 1,38 Alkim Kimya 24,20 23,92 1,17 Göltaş Çimento 82,80 81,85 1,16 Turcas Petrol 2,78 2,75 1,09 Emlak Konut GMYO 2,88 2,85 1,05 Alcatel Lucent Teletaş 8,83 8,74 1,03 Tat Gıda 5,90 5,84 1,03 Vakıf GMYO 3,11 3,08 0,97 Aygaz 16,39 16,25 0,86 Torunlar GMYO 6,23 6,18 0,81 Afyon Çimento 8,82 8,75 0,80 Kordsa Global 7,57 7,52 0,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)