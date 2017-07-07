Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 2,62 2,77 -5,42
Koza Madencilik 3,25...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|2,62
|2,77
|-5,42
|Koza Madencilik
|3,25
|3,38
|-3,85
|Koza Altın
|21,00
|21,68
|-3,14
|Erbosan
|65,75
|67,85
|-3,10
|Ülker Bisküvi
|21,36
|22,04
|-3,09
|TAV Havalimanları
|19,04
|19,56
|-2,66
|Anadolu Efes
|21,12
|21,60
|-2,22
|Eczacıbaşı İlaç
|4,62
|4,70
|-1,70
|Metro Holding
|1,16
|1,18
|-1,69
|Trakya Cam
|4,13
|4,20
|-1,67
|Anadolu Cam
|3,57
|3,63
|-1,65
|Karsan Otomotiv
|1,22
|1,24
|-1,61
|Turkcell
|11,61
|11,79
|-1,53
|Bim Mağazalar
|64,40
|65,35
|-1,45
|Arçelik
|24,84
|25,20
|-1,43
|Alarko GMYO
|40,12
|40,66
|-1,33
|Ford Otosan
|41,84
|42,36
|-1,23
|Sabancı Holding
|10,55
|10,68
|-1,22
|Sasa Polyester
|6,98
|7,06
|-1,13
|Bagfaş
|11,46
|11,59
|-1,12