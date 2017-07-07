Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 2,62 2,77 -5,42 Koza Madencilik 3,25 3,38 -3,85 Koza Altın 21,00 21,68 -3,14 Erbosan 65,75 67,85 -3,10 Ülker Bisküvi 21,36 22,04 -3,09 TAV Havalimanları 19,04 19,56 -2,66 Anadolu Efes 21,12 21,60 -2,22 Eczacıbaşı İlaç 4,62 4,70 -1,70 Metro Holding 1,16 1,18 -1,69 Trakya Cam 4,13 4,20 -1,67 Anadolu Cam 3,57 3,63 -1,65 Karsan Otomotiv 1,22 1,24 -1,61 Turkcell 11,61 11,79 -1,53 Bim Mağazalar 64,40 65,35 -1,45 Arçelik 24,84 25,20 -1,43 Alarko GMYO 40,12 40,66 -1,33 Ford Otosan 41,84 42,36 -1,23 Sabancı Holding 10,55 10,68 -1,22 Sasa Polyester 6,98 7,06 -1,13 Bagfaş 11,46 11,59 -1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)