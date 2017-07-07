Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 2,62 2,77 -5,42
Koza Madencilik 3,25...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 2,62 2,77 -5,42
Koza Madencilik 3,25 3,38 -3,85
Koza Altın 21,00 21,68 -3,14
Erbosan 65,75 67,85 -3,10
Ülker Bisküvi 21,36 22,04 -3,09
TAV Havalimanları 19,04 19,56 -2,66
Anadolu Efes 21,12 21,60 -2,22
Eczacıbaşı İlaç 4,62 4,70 -1,70
Metro Holding 1,16 1,18 -1,69
Trakya Cam 4,13 4,20 -1,67
Anadolu Cam 3,57 3,63 -1,65
Karsan Otomotiv 1,22 1,24 -1,61
Turkcell 11,61 11,79 -1,53
Bim Mağazalar 64,40 65,35 -1,45
Arçelik 24,84 25,20 -1,43
Alarko GMYO 40,12 40,66 -1,33
Ford Otosan 41,84 42,36 -1,23
Sabancı Holding 10,55 10,68 -1,22
Sasa Polyester 6,98 7,06 -1,13
Bagfaş 11,46 11,59 -1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)