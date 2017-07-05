Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 10,50 11,04 -4,89 İpek Doğal Enerji 2,68 2,79 -3,94 Yataş 11,84 12,27 -3,50 Koza Altın 21,06 21,76 -3,22 Galatasaray Sportif 6,66 6,86 -2,92 Metro Holding 1,17 1,20 -2,50 Çemtaş 4,41 4,52 -2,43 Erbosan 64,30 65,90 -2,43 Aksa Enerji 3,77 3,86 -2,33 Good-Year 4,52 4,62 -2,16 Trabzonspor Sportif 2,76 2,82 -2,13 Tofaş Oto. Fab. 28,74 29,36 -2,11 Sabancı Holding 10,72 10,94 -2,01 Torunlar GMYO 4,95 5,05 -1,98 Alarko Holding 5,65 5,76 -1,91 Aksa 13,75 14,01 -1,86 Koza Madencilik 3,20 3,26 -1,84 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 6,48 -1,70 Park Elek.Madencilik 2,99 3,04 -1,64 Alkim Kimya 25,34 25,76 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)