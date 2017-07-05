Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 10,50 11,04 -4,89
İpek Doğal...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 10,50 11,04 -4,89
İpek Doğal Enerji 2,68 2,79 -3,94
Yataş 11,84 12,27 -3,50
Koza Altın 21,06 21,76 -3,22
Galatasaray Sportif 6,66 6,86 -2,92
Metro Holding 1,17 1,20 -2,50
Çemtaş 4,41 4,52 -2,43
Erbosan 64,30 65,90 -2,43
Aksa Enerji 3,77 3,86 -2,33
Good-Year 4,52 4,62 -2,16
Trabzonspor Sportif 2,76 2,82 -2,13
Tofaş Oto. Fab. 28,74 29,36 -2,11
Sabancı Holding 10,72 10,94 -2,01
Torunlar GMYO 4,95 5,05 -1,98
Alarko Holding 5,65 5,76 -1,91
Aksa 13,75 14,01 -1,86
Koza Madencilik 3,20 3,26 -1,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 6,48 -1,70
Park Elek.Madencilik 2,99 3,04 -1,64
Alkim Kimya 25,34 25,76 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)