Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 10,50 11,04 -4,89
İpek Doğal...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,50
|11,04
|-4,89
|İpek Doğal Enerji
|2,68
|2,79
|-3,94
|Yataş
|11,84
|12,27
|-3,50
|Koza Altın
|21,06
|21,76
|-3,22
|Galatasaray Sportif
|6,66
|6,86
|-2,92
|Metro Holding
|1,17
|1,20
|-2,50
|Çemtaş
|4,41
|4,52
|-2,43
|Erbosan
|64,30
|65,90
|-2,43
|Aksa Enerji
|3,77
|3,86
|-2,33
|Good-Year
|4,52
|4,62
|-2,16
|Trabzonspor Sportif
|2,76
|2,82
|-2,13
|Tofaş Oto. Fab.
|28,74
|29,36
|-2,11
|Sabancı Holding
|10,72
|10,94
|-2,01
|Torunlar GMYO
|4,95
|5,05
|-1,98
|Alarko Holding
|5,65
|5,76
|-1,91
|Aksa
|13,75
|14,01
|-1,86
|Koza Madencilik
|3,20
|3,26
|-1,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,37
|6,48
|-1,70
|Park Elek.Madencilik
|2,99
|3,04
|-1,64
|Alkim Kimya
|25,34
|25,76
|-1,63