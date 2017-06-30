Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 27,20 27,84 -2,30
Tat Gıda 7,13 7,26 -1,79 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|27,20
|27,84
|-2,30
|Tat Gıda
|7,13
|7,26
|-1,79
|Erbosan
|66,10
|67,25
|-1,71
|Eczacıbaşı İlaç
|4,73
|4,81
|-1,66
|Otokar
|110,80
|112,20
|-1,25
|Polisan Holding
|7,53
|7,62
|-1,18
|Anadolu Cam
|3,58
|3,62
|-1,10
|Türk Telekom
|6,24
|6,30
|-0,95
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|9,51
|-0,95
|Halk GMYO
|1,05
|1,06
|-0,94
|Akbank
|9,80
|9,89
|-0,91
|Garanti Bankası
|9,79
|9,87
|-0,81
|Vakıflar Bankası
|6,47
|6,52
|-0,77
|Ülker Bisküvi
|22,20
|22,34
|-0,63
|Koç Holding
|16,18
|16,28
|-0,61
|Kartonsan
|270,70
|272,30
|-0,59
|Nurol GMYO
|5,09
|5,12
|-0,59
|Sabancı Holding
|10,93
|10,99
|-0,55
|Aselsan
|21,86
|21,94
|-0,36
|Banvit
|13,01
|13,05
|-0,31