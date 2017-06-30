Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 27,20 27,84 -2,30 Tat Gıda 7,13 7,26 -1,79 Erbosan 66,10 67,25 -1,71 Eczacıbaşı İlaç 4,73 4,81 -1,66 Otokar 110,80 112,20 -1,25 Polisan Holding 7,53 7,62 -1,18 Anadolu Cam 3,58 3,62 -1,10 Türk Telekom 6,24 6,30 -0,95 Doğuş Otomotiv 9,42 9,51 -0,95 Halk GMYO 1,05 1,06 -0,94 Akbank 9,80 9,89 -0,91 Garanti Bankası 9,79 9,87 -0,81 Vakıflar Bankası 6,47 6,52 -0,77 Ülker Bisküvi 22,20 22,34 -0,63 Koç Holding 16,18 16,28 -0,61 Kartonsan 270,70 272,30 -0,59 Nurol GMYO 5,09 5,12 -0,59 Sabancı Holding 10,93 10,99 -0,55 Aselsan 21,86 21,94 -0,36 Banvit 13,01 13,05 -0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)