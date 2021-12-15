Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 2,01 2,16 -6,94 Tümosan Motor ve Traktör 20,54 21,70 -5,35 Türk Telekom 10,49 11,04 -4,98 Kerevitaş Gıda 5,16 5,41 -4,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 7,68 -4,56 Gözde Girişim 9,35 9,79 -4,49 Erbosan 136,20 142,60 -4,49 Odaş Elektrik 1,51 1,58 -4,43 Selçuk Ecza Deposu 12,23 12,78 -4,30 Karsan Otomotiv 4,18 4,36 -4,13 QUA Granite Hayal Yapı 13,90 14,49 -4,07 Aydem Enerji 6,71 6,99 -4,01 Aksa Enerji 10,00 10,40 -3,85 Bera Holding 11,35 11,78 -3,65 İş Finansal Kiralama 3,77 3,91 -3,58 Netaş Telekomünikasyon 19,83 20,56 -3,55 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,64 1,70 -3,53 Ziraat GMYO 2,77 2,87 -3,48 Oyak Çimento 8,12 8,41 -3,45 İzmir Demir Çelik 2,82 2,92 -3,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi