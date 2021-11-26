Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus88,3097,90-9,81Türk Hava...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus88,3097,90-9,81
Türk Hava Yolları16,9918,78-9,53
TAV Havalimanları27,0429,50-8,34
Global Yatırım Holding2,062,24-8,04
Halkbank4,885,25-7,05
Vakıflar Bankası3,784,02-5,97
Gözde Girişim8,909,45-5,82
Karsan Otomotiv3,904,14-5,80
Albaraka Türk1,952,07-5,80
Tüpraş149,00157,00-5,10
Odaş Elektrik1,541,62-4,94
İş Finansal Kiralama3,313,48-4,89
Aygaz20,8221,76-4,32
Koç Holding28,3229,58-4,26
Yapı ve Kredi Bankası3,193,33-4,20
Anadolu Efes24,2625,30-4,11
Alarko Holding11,1011,57-4,06
Sabancı Holding13,0013,55-4,06
Bera Holding10,7011,15-4,04
Verusa Holding50,0052,10-4,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title