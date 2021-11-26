Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 88,30 97,90 -9,81 Türk Hava Yolları 16,99 18,78 -9,53 TAV Havalimanları 27,04 29,50 -8,34 Global Yatırım Holding 2,06 2,24 -8,04 Halkbank 4,88 5,25 -7,05 Vakıflar Bankası 3,78 4,02 -5,97 Gözde Girişim 8,90 9,45 -5,82 Karsan Otomotiv 3,90 4,14 -5,80 Albaraka Türk 1,95 2,07 -5,80 Tüpraş 149,00 157,00 -5,10 Odaş Elektrik 1,54 1,62 -4,94 İş Finansal Kiralama 3,31 3,48 -4,89 Aygaz 20,82 21,76 -4,32 Koç Holding 28,32 29,58 -4,26 Yapı ve Kredi Bankası 3,19 3,33 -4,20 Anadolu Efes 24,26 25,30 -4,11 Alarko Holding 11,10 11,57 -4,06 Sabancı Holding 13,00 13,55 -4,06 Bera Holding 10,70 11,15 -4,04 Verusa Holding 50,00 52,10 -4,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi