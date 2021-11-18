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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik1,551,58-1,90Halk GMYO2,672,72-1,84Ege Endüstri1.480,401.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,551,58-1,90
Halk GMYO2,672,72-1,84
Ege Endüstri1.480,401.505,00-1,63
Global Yatırım Holding2,082,11-1,42
Mavi Giyim76,7577,85-1,41
Emlak Konut GMYO2,152,18-1,38
Yataş12,9013,06-1,23
Kervan Gıda12,0412,18-1,15
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,196,26-1,12
QUA Granite Hayal Yapı11,1311,25-1,07
Çan2 Termik11,6611,78-1,02
Torunlar GMYO3,893,93-1,02
Selçuk Ecza Deposu9,9110,01-1,00
Biotrend Çevre ve Enerji21,1421,32-0,84
Alarko Holding10,9811,07-0,81
Esenboğa Elektrik27,5827,80-0,79
İş Finansal Kiralama3,263,28-0,61
Zorlu Enerji1,661,67-0,60
Çimsa28,9229,06-0,48
Aydem Enerji6,496,52-0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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