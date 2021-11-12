Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve Enerji21,1021,80-3,21ARD...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,10
|21,80
|-3,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,00
|50,95
|-1,86
|Yataş
|12,85
|13,09
|-1,83
|Sarkuysan
|16,43
|16,71
|-1,68
|Anadolu Efes
|24,40
|24,76
|-1,45
|MLP Sağlık
|28,52
|28,92
|-1,38
|Erbosan
|125,50
|127,10
|-1,26
|Zorlu Enerji
|1,67
|1,69
|-1,18
|TAV Havalimanları
|28,66
|28,90
|-0,83
|Halkbank
|4,58
|4,61
|-0,65
|Anadolu Grubu Holding
|30,60
|30,78
|-0,58
|Tüpraş
|155,60
|156,50
|-0,58
|İndeks Bilgisayar
|6,52
|6,55
|-0,46
|Enerjisa Enerji
|11,54
|11,59
|-0,43
|Koza Madencilik
|17,41
|17,47
|-0,34
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,44
|17,50
|-0,34
|Vakıflar Bankası
|3,68
|3,69
|-0,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,60
|28,66
|-0,21
|Ülker Bisküvi
|19,29
|19,33
|-0,21
|Garanti Bankası
|10,58
|10,60
|-0,19
#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek?— Haberler (@Haberler) November 12, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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