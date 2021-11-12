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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve Enerji21,1021,80-3,21ARD...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji21,1021,80-3,21
ARD Bilişim Teknolojileri50,0050,95-1,86
Yataş12,8513,09-1,83
Sarkuysan16,4316,71-1,68
Anadolu Efes24,4024,76-1,45
MLP Sağlık28,5228,92-1,38
Erbosan125,50127,10-1,26
Zorlu Enerji1,671,69-1,18
TAV Havalimanları28,6628,90-0,83
Halkbank4,584,61-0,65
Anadolu Grubu Holding30,6030,78-0,58
Tüpraş155,60156,50-0,58
İndeks Bilgisayar6,526,55-0,46
Enerjisa Enerji11,5411,59-0,43
Koza Madencilik17,4117,47-0,34
İş Yatırım Menkul Değerler17,4417,50-0,34
Vakıflar Bankası3,683,69-0,27
Kordsa Teknik Tekstil28,6028,66-0,21
Ülker Bisküvi19,2919,33-0,21
Garanti Bankası10,5810,60-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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