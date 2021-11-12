Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 21,10 21,80 -3,21 ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 50,95 -1,86 Yataş 12,85 13,09 -1,83 Sarkuysan 16,43 16,71 -1,68 Anadolu Efes 24,40 24,76 -1,45 MLP Sağlık 28,52 28,92 -1,38 Erbosan 125,50 127,10 -1,26 Zorlu Enerji 1,67 1,69 -1,18 TAV Havalimanları 28,66 28,90 -0,83 Halkbank 4,58 4,61 -0,65 Anadolu Grubu Holding 30,60 30,78 -0,58 Tüpraş 155,60 156,50 -0,58 İndeks Bilgisayar 6,52 6,55 -0,46 Enerjisa Enerji 11,54 11,59 -0,43 Koza Madencilik 17,41 17,47 -0,34 İş Yatırım Menkul Değerler 17,44 17,50 -0,34 Vakıflar Bankası 3,68 3,69 -0,27 Kordsa Teknik Tekstil 28,60 28,66 -0,21 Ülker Bisküvi 19,29 19,33 -0,21 Garanti Bankası 10,58 10,60 -0,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) #Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler