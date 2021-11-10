Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Sarkuysan16,9818,25-6,96Çan2...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|16,98
|18,25
|-6,96
|Çan2 Termik
|11,58
|12,04
|-3,82
|Halk GMYO
|2,73
|2,82
|-3,19
|Verusa Holding
|48,30
|49,82
|-3,05
|Ege Endüstri
|1.418,30
|1.454,20
|-2,47
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|4,25
|-2,35
|Torunlar GMYO
|3,93
|4,02
|-2,24
|Türk Traktör
|166,10
|169,90
|-2,24
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|6,73
|-2,23
|Kartonsan
|52,50
|53,60
|-2,05
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,55
|-1,94
|TAV Havalimanları
|29,32
|29,84
|-1,74
|MLP Sağlık
|28,94
|29,44
|-1,70
|Coca Cola İçecek
|89,80
|91,30
|-1,64
|Ereğli Demir Çelik
|19,35
|19,63
|-1,43
|Gübre Fabrikaları
|67,80
|68,70
|-1,31
|Selçuk Ecza Deposu
|9,12
|9,24
|-1,30
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|2,33
|-1,29
|Ülker Bisküvi
|19,47
|19,72
|-1,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,42
|6,50
|-1,23
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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