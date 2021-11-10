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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Sarkuysan16,9818,25-6,96Çan2...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sarkuysan16,9818,25-6,96
Çan2 Termik11,5812,04-3,82
Halk GMYO2,732,82-3,19
Verusa Holding48,3049,82-3,05
Ege Endüstri1.418,301.454,20-2,47
Kerevitaş Gıda4,154,25-2,35
Torunlar GMYO3,934,02-2,24
Türk Traktör166,10169,90-2,24
İndeks Bilgisayar6,586,73-2,23
Kartonsan52,5053,60-2,05
Odaş Elektrik1,521,55-1,94
TAV Havalimanları29,3229,84-1,74
MLP Sağlık28,9429,44-1,70
Coca Cola İçecek89,8091,30-1,64
Ereğli Demir Çelik19,3519,63-1,43
Gübre Fabrikaları67,8068,70-1,31
Selçuk Ecza Deposu9,129,24-1,30
İzmir Demir Çelik2,302,33-1,29
Ülker Bisküvi19,4719,72-1,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,426,50-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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