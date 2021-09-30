Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 162,20 151,30 7,20 Erbosan 99,35 93,95 5,75 Otokar 321,80 305,90 5,20 Tofaş Oto Fabrikası 52,00 49,56 4,92 Nuh Çimento 33,80 32,54 3,87 Ford Otosan 167,10 161,00 3,79 Coca Cola İçecek 84,90 82,00 3,54 Türk Telekom 7,49 7,24 3,45 Net Holding 5,01 4,85 3,30 ASELSAN 15,14 14,75 2,64 Sabancı Holding 9,79 9,55 2,51 Netaş Telekomünikasyon 16,43 16,03 2,50 Kardemir (D) 6,45 6,31 2,22 Garanti Bankası 9,24 9,06 1,99 Enka İnşaat 10,39 10,19 1,96 Fenerbahçe Futbol 33,60 33,00 1,82 MLP Sağlık 27,48 27,00 1,78 Pegasus 77,85 76,50 1,76 Akbank 5,33 5,24 1,72 Petkim 6,53 6,42 1,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler