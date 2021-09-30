Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|162,20
|151,30
|7,20
|Erbosan
|99,35
|93,95
|5,75
|Otokar
|321,80
|305,90
|5,20
|Tofaş Oto Fabrikası
|52,00
|49,56
|4,92
|Nuh Çimento
|33,80
|32,54
|3,87
|Ford Otosan
|167,10
|161,00
|3,79
|Coca Cola İçecek
|84,90
|82,00
|3,54
|Türk Telekom
|7,49
|7,24
|3,45
|Net Holding
|5,01
|4,85
|3,30
|ASELSAN
|15,14
|14,75
|2,64
|Sabancı Holding
|9,79
|9,55
|2,51
|Netaş Telekomünikasyon
|16,43
|16,03
|2,50
|Kardemir (D)
|6,45
|6,31
|2,22
|Garanti Bankası
|9,24
|9,06
|1,99
|Enka İnşaat
|10,39
|10,19
|1,96
|Fenerbahçe Futbol
|33,60
|33,00
|1,82
|MLP Sağlık
|27,48
|27,00
|1,78
|Pegasus
|77,85
|76,50
|1,76
|Akbank
|5,33
|5,24
|1,72
|Petkim
|6,53
|6,42
|1,71
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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