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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör162,20151,307,20
Erbosan99,3593,955,75
Otokar321,80305,905,20
Tofaş Oto Fabrikası52,0049,564,92
Nuh Çimento33,8032,543,87
Ford Otosan167,10161,003,79
Coca Cola İçecek84,9082,003,54
Türk Telekom7,497,243,45
Net Holding5,014,853,30
ASELSAN15,1414,752,64
Sabancı Holding9,799,552,51
Netaş Telekomünikasyon16,4316,032,50
Kardemir (D)6,456,312,22
Garanti Bankası9,249,061,99
Enka İnşaat10,3910,191,96
Fenerbahçe Futbol33,6033,001,82
MLP Sağlık27,4827,001,78
Pegasus77,8576,501,76
Akbank5,335,241,72
Petkim6,536,421,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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