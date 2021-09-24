Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,65 1,50 10,00 TAV Havalimanları 25,74 24,50 5,06 Kordsa Teknik Tekstil 25,36 24,42 3,85 Gözde Girişim 5,88 5,68 3,52 Karsan Otomotiv 3,69 3,57 3,36 Alkim Kimya 15,73 15,32 2,68 Türk Hava Yolları 13,62 13,33 2,18 Hektaş 8,31 8,18 1,59 Enka İnşaat 10,54 10,38 1,54 Ege Gübre 170,40 168,30 1,25 Oyak Çimento 6,65 6,57 1,22 Ege Endüstri 1.219,80 1.208,40 0,94 Çemaş Döküm 1,16 1,15 0,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 6,00 0,67 Alarko GMYO 21,70 21,56 0,65 Pegasus 71,75 71,30 0,63 Çemtaş 12,78 12,71 0,55 İş GMYO 2,00 1,99 0,50 Vestel 28,42 28,28 0,50 Galatasaray Sportif 3,31 3,30 0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler