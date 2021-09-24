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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk1,651,5010,00TAV Havalimanları25,7424,505,06Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,651,5010,00
TAV Havalimanları25,7424,505,06
Kordsa Teknik Tekstil25,3624,423,85
Gözde Girişim5,885,683,52
Karsan Otomotiv3,693,573,36
Alkim Kimya15,7315,322,68
Türk Hava Yolları13,6213,332,18
Hektaş8,318,181,59
Enka İnşaat10,5410,381,54
Ege Gübre170,40168,301,25
Oyak Çimento6,656,571,22
Ege Endüstri1.219,801.208,400,94
Çemaş Döküm1,161,150,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,046,000,67
Alarko GMYO21,7021,560,65
Pegasus71,7571,300,63
Çemtaş12,7812,710,55
İş GMYO2,001,990,50
Vestel28,4228,280,50
Galatasaray Sportif3,313,300,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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