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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Çimsa26,7225,703,97Torunlar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çimsa26,7225,703,97
Torunlar GMYO3,633,532,83
TAV Havalimanları24,0223,382,74
Esenboğa Elektrik32,3631,682,15
Tüpraş109,70107,502,05
Türk Hava Yolları13,0512,811,87
Şok Marketler Ticaret12,5512,321,87
Doğuş Otomotiv34,4633,841,83
İhlas Holding0,570,561,79
İş GMYO1,901,871,60
Global Yatırım Holding2,052,021,49
Nuh Çimento32,7232,301,30
Konya Çimento854,60844,001,26
Sabancı Holding9,759,631,25
Garanti Bankası9,189,081,10
MLP Sağlık26,6626,400,98
Fenerbahçe Futbol31,2631,000,84
Kervan Gıda12,4012,300,81
Pegasus69,6069,100,72
Albaraka Türk1,491,480,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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