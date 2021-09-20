Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 374,60 409,70 -8,57 Esenboğa Elektrik 31,68 33,80 -6,27 Galatasaray Sportif 3,43 3,61 -4,99 Çimsa 25,70 26,98 -4,74 Verusa Holding 47,00 49,26 -4,59 Fenerbahçe Futbol 31,00 32,42 -4,38 Eczacıbaşı Yatırım 38,00 39,70 -4,28 Jantsa Jant Sanayi 62,30 65,00 -4,15 Deva Holding 22,24 23,20 -4,14 Borusan Mannesmann 22,50 23,46 -4,09 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,23 6,48 -3,86 Nuh Çimento 32,30 33,58 -3,81 Türk Traktör 153,70 159,70 -3,76 RTA Laboratuvarları 23,28 24,16 -3,64 Akbank 5,35 5,55 -3,60 Doğuş Otomotiv 33,84 35,10 -3,59 Türkiye Sigorta 4,85 5,03 -3,58 Bera Holding 9,59 9,93 -3,42 Kardemir (D) 6,50 6,73 -3,42 Garanti Bankası 9,08 9,39 -3,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler