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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama374,60409,70-8,57
Esenboğa Elektrik31,6833,80-6,27
Galatasaray Sportif3,433,61-4,99
Çimsa25,7026,98-4,74
Verusa Holding47,0049,26-4,59
Fenerbahçe Futbol31,0032,42-4,38
Eczacıbaşı Yatırım38,0039,70-4,28
Jantsa Jant Sanayi62,3065,00-4,15
Deva Holding22,2423,20-4,14
Borusan Mannesmann22,5023,46-4,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,236,48-3,86
Nuh Çimento32,3033,58-3,81
Türk Traktör153,70159,70-3,76
RTA Laboratuvarları23,2824,16-3,64
Akbank5,355,55-3,60
Doğuş Otomotiv33,8435,10-3,59
Türkiye Sigorta4,855,03-3,58
Bera Holding9,599,93-3,42
Kardemir (D)6,506,73-3,42
Garanti Bankası9,089,39-3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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