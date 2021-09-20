Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Yatırım...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|374,60
|409,70
|-8,57
|Esenboğa Elektrik
|31,68
|33,80
|-6,27
|Galatasaray Sportif
|3,43
|3,61
|-4,99
|Çimsa
|25,70
|26,98
|-4,74
|Verusa Holding
|47,00
|49,26
|-4,59
|Fenerbahçe Futbol
|31,00
|32,42
|-4,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,00
|39,70
|-4,28
|Jantsa Jant Sanayi
|62,30
|65,00
|-4,15
|Deva Holding
|22,24
|23,20
|-4,14
|Borusan Mannesmann
|22,50
|23,46
|-4,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,23
|6,48
|-3,86
|Nuh Çimento
|32,30
|33,58
|-3,81
|Türk Traktör
|153,70
|159,70
|-3,76
|RTA Laboratuvarları
|23,28
|24,16
|-3,64
|Akbank
|5,35
|5,55
|-3,60
|Doğuş Otomotiv
|33,84
|35,10
|-3,59
|Türkiye Sigorta
|4,85
|5,03
|-3,58
|Bera Holding
|9,59
|9,93
|-3,42
|Kardemir (D)
|6,50
|6,73
|-3,42
|Garanti Bankası
|9,08
|9,39
|-3,30
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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