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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv30,8029,504,41
MLP Sağlık26,9426,083,30
Otokar328,10318,602,98
Çimsa26,9026,262,44
Kordsa Teknik Tekstil24,6824,162,15
Ülker Bisküvi19,4619,101,88
Konya Çimento910,00893,401,86
İhlas Holding0,600,591,69
Borusan Yatırım Pazarlama440,90434,001,59
Aksa19,5219,231,51
Logo Yazılım41,9241,301,50
Parsan27,1026,721,42
İş Yatırım Menkul Değerler14,4714,311,12
Kervan Gıda16,1415,981,00
Ford Otosan171,20169,600,94
Tofaş Oto Fabrikası47,1046,680,90
Selçuk Ecza Deposu9,109,050,55
Alarko GMYO20,6220,520,49
Hektaş8,658,610,46
Net Holding4,604,580,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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