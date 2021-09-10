Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 30,80 29,50 4,41 MLP Sağlık 26,94 26,08 3,30 Otokar 328,10 318,60 2,98 Çimsa 26,90 26,26 2,44 Kordsa Teknik Tekstil 24,68 24,16 2,15 Ülker Bisküvi 19,46 19,10 1,88 Konya Çimento 910,00 893,40 1,86 İhlas Holding 0,60 0,59 1,69 Borusan Yatırım Pazarlama 440,90 434,00 1,59 Aksa 19,52 19,23 1,51 Logo Yazılım 41,92 41,30 1,50 Parsan 27,10 26,72 1,42 İş Yatırım Menkul Değerler 14,47 14,31 1,12 Kervan Gıda 16,14 15,98 1,00 Ford Otosan 171,20 169,60 0,94 Tofaş Oto Fabrikası 47,10 46,68 0,90 Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,05 0,55 Alarko GMYO 20,62 20,52 0,49 Hektaş 8,65 8,61 0,46 Net Holding 4,60 4,58 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler