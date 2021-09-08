Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Mannesmann24,5625,72-4,51Net Holding4,584,79-4,38Borusan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann24,5625,72-4,51
Net Holding4,584,79-4,38
Borusan Yatırım Pazarlama411,70430,00-4,26
İndeks Bilgisayar6,376,65-4,21
Nuh Çimento35,0236,48-4,00
Odaş Elektrik1,451,51-3,97
Kordsa Teknik Tekstil23,6024,56-3,91
Eczacıbaşı Yatırım42,3244,04-3,91
Esenboğa Elektrik34,3635,72-3,81
Hedef Girişim2,812,92-3,77
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,311,36-3,68
Bera Holding9,9410,29-3,40
Garanti Bankası9,419,73-3,29
Akbank5,645,83-3,26
İş Yatırım Menkul Değerler14,2114,67-3,14
İpek Doğal Enerji12,1312,52-3,12
Netaş Telekomünikasyon17,3017,85-3,08
İş Finansal Kiralama2,953,04-2,96
MLP Sağlık25,6026,36-2,88
Türk Traktör162,10166,90-2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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