Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi69,4072,00-3,61Kerevitaş Gıda4,574,73-3,38Yapı ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 69,40 72,00 -3,61 Kerevitaş Gıda 4,57 4,73 -3,38 Yapı ve Kredi Bankası 2,59 2,68 -3,36 Doğuş Otomotiv 28,54 29,50 -3,25 Bera Holding 10,29 10,62 -3,11 Fenerbahçe Futbol 35,26 36,38 -3,08 Hektaş 8,55 8,82 -3,06 Zorlu Enerji 1,65 1,70 -2,94 Alarko Holding 8,74 8,99 -2,78 Türkiye Sigorta 4,90 5,04 -2,78 İpek Doğal Enerji 12,52 12,86 -2,64 Torunlar GMYO 4,09 4,20 -2,62 Netaş Telekomünikasyon 17,85 18,33 -2,62 Kartonsan 50,85 52,20 -2,59 Odaş Elektrik 1,51 1,55 -2,58 Global YatırımHolding 2,29 2,35 -2,55 Koza Altın 103,40 106,10 -2,54 İş Yatırım Menkul Değerler 14,67 15,05 -2,52 Koza Madencilik 15,79 16,19 -2,47 İş Bankası (C) 5,61 5,75 -2,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 483 bin 600 liraya geriledi Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek