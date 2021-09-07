Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi69,4072,00-3,61Kerevitaş Gıda4,574,73-3,38Yapı ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi69,4072,00-3,61
Kerevitaş Gıda4,574,73-3,38
Yapı ve Kredi Bankası2,592,68-3,36
Doğuş Otomotiv28,5429,50-3,25
Bera Holding10,2910,62-3,11
Fenerbahçe Futbol35,2636,38-3,08
Hektaş8,558,82-3,06
Zorlu Enerji1,651,70-2,94
Alarko Holding8,748,99-2,78
Türkiye Sigorta4,905,04-2,78
İpek Doğal Enerji12,5212,86-2,64
Torunlar GMYO4,094,20-2,62
Netaş Telekomünikasyon17,8518,33-2,62
Kartonsan50,8552,20-2,59
Odaş Elektrik1,511,55-2,58
Global YatırımHolding2,292,35-2,55
Koza Altın103,40106,10-2,54
İş Yatırım Menkul Değerler14,6715,05-2,52
Koza Madencilik15,7916,19-2,47
İş Bankası (C)5,615,75-2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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