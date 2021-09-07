Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları24,4423,265,07Logo Yazılım41,9840,982,44Coca...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|RTA Laboratuvarları
|24,44
|23,26
|5,07
|Logo Yazılım
|41,98
|40,98
|2,44
|Coca Cola İçecek
|89,60
|87,65
|2,22
|Tofaş Oto Fabrikası
|44,10
|43,56
|1,24
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|6,57
|1,22
|MLP Sağlık
|26,36
|26,06
|1,15
|Borusan Yatırım Pazarlama
|430,00
|425,20
|1,13
|Aksa Enerji
|14,53
|14,39
|0,97
|Şekerbank
|1,06
|1,05
|0,95
|Alkim Kimya
|15,36
|15,25
|0,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,56
|24,40
|0,66
|Çimsa
|26,44
|26,30
|0,53
|Oyak Çimento
|6,86
|6,84
|0,29
|Karsan Otomotiv
|3,81
|3,80
|0,26
|Verusa Holding
|50,60
|50,50
|0,20
|Arçelik
|32,02
|32,00
|0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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