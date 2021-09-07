Borsada değer kazanan hisseler
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Borsada değer kazanan hisseler

Borsada değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 16 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)RTA Laboratuvarları24,4423,265,07Logo Yazılım41,9840,982,44Coca...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
RTA Laboratuvarları24,4423,265,07
Logo Yazılım41,9840,982,44
Coca Cola İçecek89,6087,652,22
Tofaş Oto Fabrikası44,1043,561,24
İndeks Bilgisayar6,656,571,22
MLP Sağlık26,3626,061,15
Borusan Yatırım Pazarlama430,00425,201,13
Aksa Enerji14,5314,390,97
Şekerbank1,061,050,95
Alkim Kimya15,3615,250,72
Kordsa Teknik Tekstil24,5624,400,66
Çimsa26,4426,300,53
Oyak Çimento6,866,840,29
Karsan Otomotiv3,813,800,26
Verusa Holding50,6050,500,20
Arçelik32,0232,000,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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