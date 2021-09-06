Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|425,20
|450,40
|-5,60
|Çimsa
|26,30
|27,14
|-3,10
|Erbosan
|126,90
|130,90
|-3,06
|Bera Holding
|10,62
|10,87
|-2,30
|Otokar
|318,00
|323,80
|-1,79
|Aksa
|18,80
|19,13
|-1,73
|Çemaş Döküm
|1,27
|1,29
|-1,55
|Odaş Elektrik
|1,55
|1,57
|-1,27
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,72
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|23,26
|23,48
|-0,94
|SASA Polyester
|28,18
|28,40
|-0,77
|Aksa Enerji
|14,39
|14,50
|-0,76
|Doğan Holding
|2,66
|2,68
|-0,75
|Petkim
|6,13
|6,17
|-0,65
|Kardemir (D)
|7,56
|7,60
|-0,53
|Alarko Holding
|8,99
|9,03
|-0,44
|Türk Traktör
|169,50
|170,10
|-0,35
|Şişe Cam
|8,73
|8,76
|-0,34
|Hedef Girişim
|2,93
|2,94
|-0,34
|Selçuk Ecza Deposu
|9,33
|9,36
|-0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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