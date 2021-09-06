Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yatırım Pazarlama425,20450,40-5,60
Çimsa26,3027,14-3,10
Erbosan126,90130,90-3,06
Bera Holding10,6210,87-2,30
Otokar318,00323,80-1,79
Aksa18,8019,13-1,73
Çemaş Döküm1,271,29-1,55
Odaş Elektrik1,551,57-1,27
Zorlu Enerji1,701,72-1,16
RTA Laboratuvarları23,2623,48-0,94
SASA Polyester28,1828,40-0,77
Aksa Enerji14,3914,50-0,76
Doğan Holding2,662,68-0,75
Petkim6,136,17-0,65
Kardemir (D)7,567,60-0,53
Alarko Holding8,999,03-0,44
Türk Traktör169,50170,10-0,35
Şişe Cam8,738,76-0,34
Hedef Girişim2,932,94-0,34
Selçuk Ecza Deposu9,339,36-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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