Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Zorlu Enerji1,721,635,52Hedef...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Zorlu Enerji1,721,635,52
Hedef Girişim2,942,814,63
Hektaş8,718,472,83
Borusan Yatırım Pazarlama450,40440,102,34
Brisa22,6822,182,25
Doğuş Otomotiv29,1628,542,17
İhlas Gayrimenkul0,960,942,13
Odaş Elektrik1,571,541,95
Kartonsan50,9050,001,80
Global Yatırım Holding2,312,271,76
Vestel29,5029,001,72
İpek Doğal Enerji12,7312,531,60
Çemaş Döküm1,291,271,57
Verusa Holding48,2847,541,56
Çimsa27,1426,801,27
Türkiye Sigorta4,984,921,22
Torunlar GMYO4,164,111,22
Netaş Telekomünikasyon17,9817,791,07
Ülker Bisküvi19,5719,400,88
Doğan Holding2,682,660,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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