Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Zorlu Enerji1,721,635,52Hedef...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,63
|5,52
|Hedef Girişim
|2,94
|2,81
|4,63
|Hektaş
|8,71
|8,47
|2,83
|Borusan Yatırım Pazarlama
|450,40
|440,10
|2,34
|Brisa
|22,68
|22,18
|2,25
|Doğuş Otomotiv
|29,16
|28,54
|2,17
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|0,94
|2,13
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,54
|1,95
|Kartonsan
|50,90
|50,00
|1,80
|Global Yatırım Holding
|2,31
|2,27
|1,76
|Vestel
|29,50
|29,00
|1,72
|İpek Doğal Enerji
|12,73
|12,53
|1,60
|Çemaş Döküm
|1,29
|1,27
|1,57
|Verusa Holding
|48,28
|47,54
|1,56
|Çimsa
|27,14
|26,80
|1,27
|Türkiye Sigorta
|4,98
|4,92
|1,22
|Torunlar GMYO
|4,16
|4,11
|1,22
|Netaş Telekomünikasyon
|17,98
|17,79
|1,07
|Ülker Bisküvi
|19,57
|19,40
|0,88
|Doğan Holding
|2,68
|2,66
|0,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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