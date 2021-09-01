Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Yatırım Menkul Değerler15,0115,26-1,64Ereğli...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Yatırım Menkul Değerler15,0115,26-1,64
Ereğli Demir Çelik18,4918,78-1,54
Esenboğa Elektrik35,5836,08-1,39
İndeks Bilgisayar6,466,55-1,37
Kervan Gıda16,4916,71-1,32
Borusan Yatırım Pazarlama457,90463,60-1,23
Torunlar GMYO4,154,20-1,19
ASELSAN15,7115,89-1,13
Şişe Cam8,808,90-1,12
İhlas Gayrimenkul0,940,95-1,05
Sabancı Holding10,4010,51-1,05
Ford Otosan170,10171,80-0,99
Jantsa Jant Sanayi68,2568,85-0,87
Borusan Mannesmann26,1426,36-0,83
Otokar330,00332,70-0,81
Türk Telekom7,357,41-0,81
Çemaş Döküm1,231,24-0,81
Yapı ve Kredi Bankası2,622,64-0,76
Türk Traktör171,00172,30-0,75
Hektaş8,338,39-0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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