Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 167,00 172,70 -3,30 Pegasus 70,65 72,05 -1,94 Galatasaray Sportif 3,58 3,65 -1,92 Bim Mağazalar 72,20 73,60 -1,90 TAV Havalimanları 23,64 24,02 -1,58 Gübre Fabrikaları 50,20 51,00 -1,57 Hektaş 8,26 8,34 -0,96 Türk Hava Yolları 12,68 12,79 -0,86 Anadolu Efes 21,30 21,46 -0,75 Migros Ticaret 34,90 35,12 -0,63 Çemtaş 13,40 13,48 -0,59 Nuh Çimento 35,90 36,10 -0,55 Halkbank 4,73 4,75 -0,42 Hedef Girişim 2,65 2,66 -0,38 Turkcell 15,95 16,01 -0,37 Erbosan 134,40 134,90 -0,37 Kervan Gıda 16,58 16,63 -0,30 Logo Yazılım 40,14 40,22 -0,20 Brisa 21,20 21,24 -0,19 Coca Cola İçecek 85,95 86,10 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi