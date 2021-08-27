Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre167,00172,70-3,30
Pegasus70,6572,05-1,94
Galatasaray Sportif3,583,65-1,92
Bim Mağazalar72,2073,60-1,90
TAV Havalimanları23,6424,02-1,58
Gübre Fabrikaları50,2051,00-1,57
Hektaş8,268,34-0,96
Türk Hava Yolları12,6812,79-0,86
Anadolu Efes21,3021,46-0,75
Migros Ticaret34,9035,12-0,63
Çemtaş13,4013,48-0,59
Nuh Çimento35,9036,10-0,55
Halkbank4,734,75-0,42
Hedef Girişim2,652,66-0,38
Turkcell15,9516,01-0,37
Erbosan134,40134,90-0,37
Kervan Gıda16,5816,63-0,30
Logo Yazılım40,1440,22-0,20
Brisa21,2021,24-0,19
Coca Cola İçecek85,9586,10-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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