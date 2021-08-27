Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|167,00
|172,70
|-3,30
|Pegasus
|70,65
|72,05
|-1,94
|Galatasaray Sportif
|3,58
|3,65
|-1,92
|Bim Mağazalar
|72,20
|73,60
|-1,90
|TAV Havalimanları
|23,64
|24,02
|-1,58
|Gübre Fabrikaları
|50,20
|51,00
|-1,57
|Hektaş
|8,26
|8,34
|-0,96
|Türk Hava Yolları
|12,68
|12,79
|-0,86
|Anadolu Efes
|21,30
|21,46
|-0,75
|Migros Ticaret
|34,90
|35,12
|-0,63
|Çemtaş
|13,40
|13,48
|-0,59
|Nuh Çimento
|35,90
|36,10
|-0,55
|Halkbank
|4,73
|4,75
|-0,42
|Hedef Girişim
|2,65
|2,66
|-0,38
|Turkcell
|15,95
|16,01
|-0,37
|Erbosan
|134,40
|134,90
|-0,37
|Kervan Gıda
|16,58
|16,63
|-0,30
|Logo Yazılım
|40,14
|40,22
|-0,20
|Brisa
|21,20
|21,24
|-0,19
|Coca Cola İçecek
|85,95
|86,10
|-0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500