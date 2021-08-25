Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,374,106,59Odaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,374,106,59
Odaş Elektrik1,471,432,80
Aksa19,1218,742,03
Esenboğa Elektrik33,3032,661,96
Aksa Enerji14,1313,871,87
İhlas Holding0,570,561,79
Torunlar GMYO4,003,931,78
Petkim6,126,041,32
Kervan Gıda16,8916,701,14
Erbosan137,90136,600,95
Türk Traktör170,00168,600,83
Galatasaray Sportif3,693,660,82
RTA Laboratuvarları21,7621,600,74
ASELSAN15,7315,660,45
Fenerbahçe Futbol34,3034,180,35
Otokar325,00324,000,31
Ford Otosan169,90169,500,24
Brisa21,7221,680,18
Nuh Çimento36,2636,200,17
MLP Sağlık25,1625,140,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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