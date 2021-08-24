Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Vestel Beyaz Eşya50,0051,70-3,29Alarko...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel Beyaz Eşya50,0051,70-3,29
Alarko Holding8,869,12-2,85
Hedef Girişim2,682,75-2,55
Doğuş Otomotiv26,3626,98-2,30
Vestel29,1229,80-2,28
Borusan Mannesmann26,5827,18-2,21
Ege Endüstri1.252,101.280,20-2,19
Erbosan136,60139,10-1,80
İhlas Holding0,560,57-1,75
Jantsa Jant Sanayi68,4569,60-1,65
Bera Holding9,689,84-1,63
Fenerbahçe Futbol34,1834,74-1,61
Türk Traktör168,60171,20-1,52
Aksa18,7419,02-1,47
Odaş Elektrik1,431,45-1,38
Otokar324,00328,40-1,34
Alarko GMYO20,8021,06-1,23
Gübre Fabrikaları53,1053,75-1,21
İpek Doğal Enerji12,3212,46-1,12
Galatasaray Sportif3,663,70-1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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