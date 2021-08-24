Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Vestel Beyaz Eşya50,0051,70-3,29Alarko...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel Beyaz Eşya
|50,00
|51,70
|-3,29
|Alarko Holding
|8,86
|9,12
|-2,85
|Hedef Girişim
|2,68
|2,75
|-2,55
|Doğuş Otomotiv
|26,36
|26,98
|-2,30
|Vestel
|29,12
|29,80
|-2,28
|Borusan Mannesmann
|26,58
|27,18
|-2,21
|Ege Endüstri
|1.252,10
|1.280,20
|-2,19
|Erbosan
|136,60
|139,10
|-1,80
|İhlas Holding
|0,56
|0,57
|-1,75
|Jantsa Jant Sanayi
|68,45
|69,60
|-1,65
|Bera Holding
|9,68
|9,84
|-1,63
|Fenerbahçe Futbol
|34,18
|34,74
|-1,61
|Türk Traktör
|168,60
|171,20
|-1,52
|Aksa
|18,74
|19,02
|-1,47
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,45
|-1,38
|Otokar
|324,00
|328,40
|-1,34
|Alarko GMYO
|20,80
|21,06
|-1,23
|Gübre Fabrikaları
|53,10
|53,75
|-1,21
|İpek Doğal Enerji
|12,32
|12,46
|-1,12
|Galatasaray Sportif
|3,66
|3,70
|-1,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500