Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Vestel Beyaz Eşya50,0051,70-3,29Alarko...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel Beyaz Eşya 50,00 51,70 -3,29 Alarko Holding 8,86 9,12 -2,85 Hedef Girişim 2,68 2,75 -2,55 Doğuş Otomotiv 26,36 26,98 -2,30 Vestel 29,12 29,80 -2,28 Borusan Mannesmann 26,58 27,18 -2,21 Ege Endüstri 1.252,10 1.280,20 -2,19 Erbosan 136,60 139,10 -1,80 İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75 Jantsa Jant Sanayi 68,45 69,60 -1,65 Bera Holding 9,68 9,84 -1,63 Fenerbahçe Futbol 34,18 34,74 -1,61 Türk Traktör 168,60 171,20 -1,52 Aksa 18,74 19,02 -1,47 Odaş Elektrik 1,43 1,45 -1,38 Otokar 324,00 328,40 -1,34 Alarko GMYO 20,80 21,06 -1,23 Gübre Fabrikaları 53,10 53,75 -1,21 İpek Doğal Enerji 12,32 12,46 -1,12 Galatasaray Sportif 3,66 3,70 -1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi