Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Aksa19,8118,745,71Koza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aksa19,8118,745,71
Koza Madencilik15,5214,705,58
RTA Laboratuvarları21,8820,904,69
İndeks Bilgisayar6,205,934,55
Borusan Yatırım Pazarlama397,00381,204,14
Doğuş Otomotiv27,2226,203,89
Selçuk Ecza Deposu9,108,823,17
Eczacıbaşı İlaç6,246,082,63
Konya Çimento846,00826,502,36
Hektaş8,027,852,17
Çimsa25,2824,801,94
Turkcell15,9915,691,91
Koç Holding23,1822,781,76
İpek Doğal Enerji12,2712,071,66
Enerjisa Enerji10,7510,591,51
Aksa Enerji13,7013,551,11
İhlas Gayrimenkul0,970,961,04
Şekerbank1,051,040,96
Garanti Bankası9,379,290,86
Vestel Beyaz Eşya47,0246,660,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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