Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv3,783,92-3,57Netaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,78 3,92 -3,57 Netaş Telekomünikasyon 17,09 17,72 -3,56 Ford Otosan 173,30 178,60 -2,97 Kardemir (D) 7,96 8,19 -2,81 Parsan 27,92 28,72 -2,79 Deva Holding 25,00 25,70 -2,72 Eczacıbaşı Yatırım 43,50 44,70 -2,68 Türk Traktör 175,50 180,10 -2,55 İş Yatırım Menkul Değerler 14,13 14,50 -2,55 Arçelik 33,04 33,90 -2,54 Borusan Mannesmann 26,72 27,40 -2,48 Torunlar GMYO 3,73 3,82 -2,36 Pegasus 69,00 70,65 -2,34 Fenerbahçe Futbol 34,12 34,92 -2,29 Brisa 22,00 22,50 -2,22 Petkim 5,96 6,09 -2,13 Ereğli Demir Çelik 19,02 19,43 -2,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 6,64 -2,11 Kordsa Teknik Tekstil 23,60 24,10 -2,07 TAV Havalimanları 22,86 23,34 -2,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara