Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto Fabrikası40,8242,56-4,09Migros...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 40,82 42,56 -4,09 Migros Ticaret 36,28 37,22 -2,53 Nuh Çimento 38,02 39,00 -2,51 Ford Otosan 177,60 181,30 -2,04 Deva Holding 24,62 25,06 -1,76 Kordsa Teknik Tekstil 23,70 24,12 -1,74 İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69 Kardemir (D) 8,24 8,37 -1,55 Karsan Otomotiv 3,87 3,93 -1,53 Brisa 22,28 22,60 -1,42 Logo Yazılım 39,12 39,56 -1,11 Ereğli Demir Çelik 19,54 19,74 -1,01 İndeks Bilgisayar 5,95 6,00 -0,83 Zorlu Enerji 1,61 1,62 -0,62 Şişe Cam 8,64 8,69 -0,58 Aksa 17,90 18,00 -0,56 Vestel Beyaz Eşya 46,94 47,20 -0,55 Şok Marketler Ticaret 12,21 12,27 -0,49 İş Yatırım Menkul Değerler 14,59 14,66 -0,48 Fenerbahçe Futbol 35,44 35,60 -0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara