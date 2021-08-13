Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre176,90183,40-3,54Tekfen...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 176,90 183,40 -3,54 Tekfen Holding 14,54 15,05 -3,39 Bera Holding 9,99 10,29 -2,92 Erbosan 144,00 147,20 -2,17 MLP Sağlık 24,00 24,50 -2,04 Fenerbahçe Futbol 35,60 36,28 -1,87 Ülker Bisküvi 19,73 20,06 -1,65 Otokar 338,00 343,60 -1,63 Eczacıbaşı Yatırım 41,22 41,80 -1,39 Doğan Holding 2,72 2,75 -1,09 Gözde Girişim 5,55 5,61 -1,07 İş GMYO 1,85 1,87 -1,07 Turkcell 15,43 15,59 -1,03 Hektaş 7,87 7,95 -1,01 İş Finansal Kiralama 2,96 2,99 -1,00 SASA Polyester 28,42 28,70 -0,98 Borusan Mannesmann 26,62 26,88 -0,97 Bim Mağazalar 69,45 70,10 -0,93 Gübre Fabrikaları 53,50 54,00 -0,93 Alarko Holding 9,80 9,89 -0,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu. Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi