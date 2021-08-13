Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre176,90183,40-3,54Tekfen...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|176,90
|183,40
|-3,54
|Tekfen Holding
|14,54
|15,05
|-3,39
|Bera Holding
|9,99
|10,29
|-2,92
|Erbosan
|144,00
|147,20
|-2,17
|MLP Sağlık
|24,00
|24,50
|-2,04
|Fenerbahçe Futbol
|35,60
|36,28
|-1,87
|Ülker Bisküvi
|19,73
|20,06
|-1,65
|Otokar
|338,00
|343,60
|-1,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,22
|41,80
|-1,39
|Doğan Holding
|2,72
|2,75
|-1,09
|Gözde Girişim
|5,55
|5,61
|-1,07
|İş GMYO
|1,85
|1,87
|-1,07
|Turkcell
|15,43
|15,59
|-1,03
|Hektaş
|7,87
|7,95
|-1,01
|İş Finansal Kiralama
|2,96
|2,99
|-1,00
|SASA Polyester
|28,42
|28,70
|-0,98
|Borusan Mannesmann
|26,62
|26,88
|-0,97
|Bim Mağazalar
|69,45
|70,10
|-0,93
|Gübre Fabrikaları
|53,50
|54,00
|-0,93
|Alarko Holding
|9,80
|9,89
|-0,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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