Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre176,90183,40-3,54Tekfen...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre176,90183,40-3,54
Tekfen Holding14,5415,05-3,39
Bera Holding9,9910,29-2,92
Erbosan144,00147,20-2,17
MLP Sağlık24,0024,50-2,04
Fenerbahçe Futbol35,6036,28-1,87
Ülker Bisküvi19,7320,06-1,65
Otokar338,00343,60-1,63
Eczacıbaşı Yatırım41,2241,80-1,39
Doğan Holding2,722,75-1,09
Gözde Girişim5,555,61-1,07
İş GMYO1,851,87-1,07
Turkcell15,4315,59-1,03
Hektaş7,877,95-1,01
İş Finansal Kiralama2,962,99-1,00
SASA Polyester28,4228,70-0,98
Borusan Mannesmann26,6226,88-0,97
Bim Mağazalar69,4570,10-0,93
Gübre Fabrikaları53,5054,00-0,93
Alarko Holding9,809,89-0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
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