Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk1,541,62-4,94Erbosan146,80151,80-3,29İş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,54
|1,62
|-4,94
|Erbosan
|146,80
|151,80
|-3,29
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|3,11
|-2,89
|Koza Madencilik
|13,58
|13,92
|-2,44
|Gözde Girişim
|5,64
|5,78
|-2,42
|SASA Polyester
|29,10
|29,80
|-2,35
|Hedef Girişim
|2,65
|2,71
|-2,21
|Ford Otosan
|173,50
|177,30
|-2,14
|İpek Doğal Enerji
|11,75
|11,95
|-1,67
|Kervan Gıda
|16,10
|16,35
|-1,53
|Netaş Telekomünikasyon
|20,14
|20,44
|-1,47
|Ereğli Demir Çelik
|20,52
|20,80
|-1,35
|Koç Holding
|20,70
|20,98
|-1,33
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|4,60
|-1,30
|Aksa Enerji
|13,07
|13,24
|-1,28
|MLP Sağlık
|24,10
|24,40
|-1,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,44
|2,47
|-1,21
|Koza Altın
|106,40
|107,70
|-1,21
|Migros Ticaret
|34,06
|34,42
|-1,05
|Garanti Bankası
|9,14
|9,23
|-0,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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