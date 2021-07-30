Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik1,781,84-3,26Koza Altın104,50106,80-2,15Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,78
|1,84
|-3,26
|Koza Altın
|104,50
|106,80
|-2,15
|Netaş Telekom.
|19,35
|19,73
|-1,93
|Global Yat. Holding
|3,07
|3,13
|-1,92
|RTA Laboratuvarları
|21,76
|22,14
|-1,72
|Sasa Polyester
|28,84
|29,34
|-1,70
|TAV Havalimanları
|22,56
|22,94
|-1,66
|Kartonsan
|51,85
|52,70
|-1,61
|Konya Çimento
|891,70
|905,50
|-1,52
|Ege Gübre
|174,10
|176,70
|-1,47
|Logo Yazılım
|36,18
|36,72
|-1,47
|Alarko Holding
|9,43
|9,57
|-1,46
|Pegasus
|70,65
|71,65
|-1,40
|Arçelik
|33,02
|33,46
|-1,32
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,84
|-1,09
|Bera Holding
|11,08
|11,20
|-1,07
|Türkiye Sigorta
|4,67
|4,72
|-1,06
|İş GMYO
|1,87
|1,89
|-1,06
|Migros Ticaret
|34,10
|34,46
|-1,04
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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