Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik1,781,84-3,26Koza Altın104,50106,80-2,15Netaş Telekom.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik1,781,84-3,26
Koza Altın104,50106,80-2,15
Netaş Telekom.19,3519,73-1,93
Global Yat. Holding3,073,13-1,92
RTA Laboratuvarları21,7622,14-1,72
Sasa Polyester28,8429,34-1,70
TAV Havalimanları22,5622,94-1,66
Kartonsan51,8552,70-1,61
Konya Çimento891,70905,50-1,52
Ege Gübre174,10176,70-1,47
Logo Yazılım36,1836,72-1,47
Alarko Holding9,439,57-1,46
Pegasus70,6571,65-1,40
Arçelik33,0233,46-1,32
Emlak Konut GMYO1,821,84-1,09
Bera Holding11,0811,20-1,07
Türkiye Sigorta4,674,72-1,06
İş GMYO1,871,89-1,06
Migros Ticaret34,1034,46-1,04
İhlas Gayrimenkul0,991,00-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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