Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik1,781,84-3,26Koza Altın104,50106,80-2,15Netaş Telekom.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,78 1,84 -3,26 Koza Altın 104,50 106,80 -2,15 Netaş Telekom. 19,35 19,73 -1,93 Global Yat. Holding 3,07 3,13 -1,92 RTA Laboratuvarları 21,76 22,14 -1,72 Sasa Polyester 28,84 29,34 -1,70 TAV Havalimanları 22,56 22,94 -1,66 Kartonsan 51,85 52,70 -1,61 Konya Çimento 891,70 905,50 -1,52 Ege Gübre 174,10 176,70 -1,47 Logo Yazılım 36,18 36,72 -1,47 Alarko Holding 9,43 9,57 -1,46 Pegasus 70,65 71,65 -1,40 Arçelik 33,02 33,46 -1,32 Emlak Konut GMYO 1,82 1,84 -1,09 Bera Holding 11,08 11,20 -1,07 Türkiye Sigorta 4,67 4,72 -1,06 İş GMYO 1,87 1,89 -1,06 Migros Ticaret 34,10 34,46 -1,04 İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu