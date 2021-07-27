Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan136,50140,80-3,05Torunlar GMYO3,343,44-2,91Teknosa İç ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan136,50140,80-3,05
Torunlar GMYO3,343,44-2,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,897,09-2,82
Bera Holding11,1011,38-2,46
MLP Sağlık22,5622,92-1,57
Şok Marketler Ticaret11,4911,67-1,54
Kervan Gıda16,3216,57-1,51
Nuh Çimento37,1437,70-1,49
Eczacıbaşı Yatırım37,2437,80-1,48
Doğuş Otomotiv25,6025,92-1,23
Doğan Holding2,552,58-1,16
Ege Gübre171,00172,90-1,10
İş Y. Men. Değ.13,1013,24-1,06
Netaş Telekom.19,2219,40-0,93
Eczacıbaşı İlaç5,795,84-0,86
Çemaş Döküm1,201,21-0,83
Jantsa Jant Sanayi71,6572,20-0,76
Borusan Yat. Paz.291,10293,10-0,68
Albaraka Türk1,471,48-0,68
T. Halk Bankası4,574,60-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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