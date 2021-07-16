Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,023,815,51Doğuş Otomotiv25,3024,005,42Borusan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,023,815,51
Doğuş Otomotiv25,3024,005,42
Borusan Yatırım Pazarlama313,60299,204,81
Ege Endüstri1.280,001.232,003,90
Zorlu Enerji1,871,803,89
Torunlar GMYO3,283,163,80
Çimsa23,1622,502,93
Logo Yazılım37,5836,582,73
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,251,222,46
Kartonsan51,2550,052,40
Netaş Telekomünikasyon19,2818,842,34
Arçelik33,4232,702,20
Migros Ticaret34,0033,282,16
Borusan Mannesmann24,9824,462,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,746,602,12
Alkim Kimya14,9414,651,98
Şekerbank1,061,041,92
Galatasaray Sportif3,733,661,91
Kardemir (D)7,387,271,51
Ege Gübre173,20170,801,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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