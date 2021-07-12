Son dakika... Borsada değer kazanan hisseler
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Son dakika... Borsada değer kazanan hisseler

Son dakika... Borsada değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 8 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan144,50133,808,00RTA...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 8 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan144,50133,808,00
RTA Laboratuvarları21,2019,896,59
Kervan Gıda16,8116,124,28
Konya Çimento998,60968,003,16
Çimsa23,2222,762,02
Garanti Bankası8,648,531,29
Ereğli Demir Çelik18,1918,050,78
Alarko Holding9,239,180,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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